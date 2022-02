Koupě odpustku? Místo blokace Rogana dá Spotify 100 milionů dolarů na charitu

O blokaci známého moderátora navíc Spotify vůbec neuvažuje. „I když důrazně odsuzuji to, co Joe řekl, a souhlasím s jeho rozhodnutím odstranit minulé epizody z naší platformy, uvědomuji si, že někteří budou chtít víc. A chci velmi jasně říci jeden bod – nevěřím, že umlčení Joea je řešením,“ uvedl Ek ve zprávě zaměstnancům.

Ek zdůraznil, že „kritické myšlení a otevřená debata jsou to, co pohání skutečný a nezbytný pokrok“. Dále dodal, že je podle něj důležitá podpora tvůrců z nedostatečně zastoupených komunit, a proto bude Spotify investovat 100 milionů dolarů do „licencování, vývoje a marketingu hudby a zvukového obsahu od historicky marginalizovaných skupin“, tedy do sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.