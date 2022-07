Kongres USA schválil balík 280 miliard USD na podporu výroby čipů a výzkumu

Uvolní se tak přes 52 miliard dolarů ve formě grantů a dalších pobídek pro polovodičový průmysl. Zákon počítá též s daňovou úlevou 25 procent pro společnosti, které investují do závodů na výrobu čipů v USA. Zákon dále vyzývá ke zvýšení výdajů na různé výzkumné programy, které by v průběhu deseti let dosáhly celkové výše přibližně 200 miliard dolarů, uvedl Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).