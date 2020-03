Internetový provoz díky více lidem doma narostl o třetinu

"Pokud školy nebo společnosti začnou více využívat videopřenosy, dá se očekávat, že se provoz na internetu zvýší. Dnešní data jsou v porovnání s minulými dny vyšší, a to například i díky populárnímu pořadu One man show TelevizeSeznam.cz . Nedokážeme tedy úplně přesně určit, jaký vliv měly na internetový provoz přechody na home office nebo e-learning," uvedl ředitel sdružení Adam Golecký.

Zvýšený provoz v síti registruje největší tuzemský provozovatel infrastruktury CETIN. "Není to ale něco, co by naše infrastruktura nezvládala. Situaci monitorujeme, ale žádná zvláštní opatření přijímat nemusíme. Naopak těm, kteří například pro práci z domova potřebují rychlejší internet, doporučujeme zkontrolovat dostupnost služeb na zrychlujemecesko.cz a případně si u svého operátora požádat o vyšší rychlost," řekla mluvčí Klára Zavadilová.