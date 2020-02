HP klesl zisk, chce jednat s konkurenčním Xeroxem o fúzi

"Chceme s nimi jednat," řekl ale nyní listu Financial Times (FT) šéf HP Enrique Lores. "Nejde o to, kdo koho kupuje, jde o vytváření hodnoty," dodal. FT nicméně podotýká, že oznámené navýšení plánu odkupu akcií na zhruba polovinu tržní hodnoty firmy HP má za úkol pokus Xeroxu o převzetí zablokovat. Xerox je mnohem menší firma než HP. Lores si proto podle FT obchod dovede představit za jiných podmínek, jako na příklad tak, že by naopak jeho HP koupila Xerox.