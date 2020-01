Havlíček: Aukce 5G nelákala zahraniční investory

Aukce kmitočtů k sítím 5G by mohla být vyhlášena v květnu nebo červnu letošního roku. Zpoždění je způsobeno požadavky vlády na nové podmínky aukce tak, aby byla atraktivní pro mobilní operátory. Zájem zahraničních uchazečů o aukci kmitočtů je nulový a zřejmě by se přihlásil jen jeden menší český uchazeč. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).