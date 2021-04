Google uzavřel s dodavateli zpravodajství přes 600 licenčních smluv

Google vytvořil platformu News Showcase, jejímž prostřednictvím hodlá až do roku 2023 podporovat žurnalistiku. Šéf platformy Brad Bender agentuře Reuters řekl, že firma nechce příjemcům určovat, jak mají s penězi nakládat. Dodal také, že Google je připraven původně slíbenou miliardovou částku zvýšit.

České ministerstvo kultury koncem loňského roku uvedlo, že peníze od internetových společností, které budou muset platit za využívání mediálního obsahu, by v Česku mohl rozdělovat kolektivní správce. Zvažuje to jako jednu z možností novela zákona. Ministerstvo sdělilo, že zatím není zřejmé, o jak velký objem peněz, které by internetové firmy měly médiím platit, může v Česku jít.