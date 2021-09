Google rozšířil program pro placení médiím do Japonska

Uživatelé Googlu získají přístup k obsahu japonských médií, jako je list Asahi šimbun nebo agentura Kjódó. Jaký poplatek za to bude Google japonským médiím odvádět, nebylo zveřejněno. Služba News Showcase bude dostupná na stolních počítačích i v chytrých telefonech.

Google přišel se službou News Showcase loni v říjnu, od té doby se do ní zapojilo na 1000 různých médií z více než desítky zemí, včetně agentury Reuters a mediální společnosti News Corp, která je mateřskou společnosti deníku The Wall Street Journal (WSJ). Technologický gigant předpokládá, že do služby od jejího spuštění po následující tři roky vloží miliardu dolarů (21,5 miliardy Kč).