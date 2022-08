Evropský trh s kryptoměnami čeká od roku 2024 regulace

Evropský trh s kryptoměnami včetně toho českého dozná výrazných změn. Zřejmě již od roku 2024 začnou platit nová evropská pravidla pro obchodování s kryptoaktivy označovaná jako Markets in Crypto-Assets (MiCA). Finální dokument by měl být dokončen během českého předsednictví Rady EU. Uvedl to poslanec evropského parlamentu Ondřej Kovařík (za ANO). Kryptoměnové firmy budou mimo jiné k vydávání a prodeji digitálních měn v EU potřebovat licenci a záruky pro zákazníky.