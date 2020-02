Evropská komise chce pravidla pro bezpečné sdílení dat

Brusel již delší dobu chystá podmínky pro vznik jednotného digitálního trhu, který by reagoval na postupný přesun ekonomiky do virtuálního světa.

Za stěžejní považuje komise vytvoření podmínek pro efektivní proudění dat mezi firmami, mezi soukromým sektorem a úřady či mezi jednotlivými státy. To by nemělo být na úkor ochrany citlivých osobních údajů či konkurenčního prostředí.

EK očekává, že se do roku 2025 světový objem digitálních dat proti předloňsku zpětinásobí na 175 zetabytů, k čemuž přispěje budování sítí páté generace (5G). Hodnota digitální ekonomiky EU by do té doby měla proti roku 2018 vzrůst téměř trojnásobně na více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun), což je téměř šest procent HDP 27 unijních zemí.