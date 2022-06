Estonci mapují Říčany pro futuristické autonomní minibusy

Na akci si budou moci lidé vyzkoušet právě i autonomní minibusy, které do Říčan dovezla estonská společnost AuveTech. Ta vyrazila do ulic tohoto města s předstihem se speciálním mapovacím zařízením na obyčejném automobilu.

„Toto je zařízení, které díky laserům vidí celé okolí. Jsme tedy schopni naskenovat všechny věci a přenést je přímo do mapy. S využitím GPS pak máme přesný model terénu,“ uvedl pro Novinky.cz specialista autonomních vozidel ve společnosti AuveTech Oliver Hiius.

Zdůraznil, že právě takto speciálně vytvořená mapa je nezbytná pro provoz autonomních vozidel. Nasbíraná data jsou generována přímo do mapy. Všechno, co mapovací zařízení vidí, je následně generováno do mapy, kterou využívají autonomní vozidla,“ konstatoval Hiius.