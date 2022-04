Dostupnost internetu se zlepší. Na pokrývání odlehlých oblastí půjdou miliardy

Na zavádění vysokokapacitních internetových sítí do odlehlých oblastí půjde 2,85 miliardy korun z evropského programu Nástroje pro oživení a odolnost. Uvedlo to v úterý v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které peníze rozdělí. Podnikatelé mohou své žádosti o dotaci podávat do 31. srpna letošního roku. Své projekty musí dokončit do konce roku 2025.