Desítky českých měst chtějí testovat 5G sítě

Ministerstvo chce do konce roku vybrat pět měst s nejlepšími projekty, které spojí veřejnou správu s operátory, výzkumnými firmami a institucemi a budou vytvářet a testovat inovativní aplikace užitečné pro občany i průmysl. Řekl to náměstek ministra průmyslu Petr Očko na brněnském strojírenském veletrhu na konferenci pořádané Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj.

"Naše soutěž nemá za cíl pokrytí měst 5G sítí, to už se stejně postupně děje. Chceme vybrat ta města, která jsou připravená vytvořit přínosné projekty. Od 14. října chceme spustit druhé kolo soutěže a nyní už chceme od měst konkrétní koncepty," uvedl Očko.

Na kvalitních projektech podle něj budou ochotni participovat i operátoři. Zkušenosti například z Itálie ukazují, že projekty se státní podporou začaly fungovat v roce 2017 a příští rok budou končit a jsou natolik úspěšné, že by měly na komerční bázi fungovat i nadále. "Naše podpora je v tom, že propojujeme aktéry a poskytneme peníze na experty, kteří bude ve spojení s účastníky, budou organizovat aktivity, dělat osvětu a spolupracovat na vývoji řešení," popsal Očko.

Podle Petra Vítka z agentury Czech Invest je dobrým příkladem rozšíření 5G sítí Jižní Korea, kde už je využívá jeden milion obyvatel. "Do jejich zprovoznění byl průměrný objem využitých dat za jeden měsíc u obyvatele pět GB, nyní je to čtyřnásobek," řekl Vítek. Někteří odborníci míní, že 5G sítě nebudou využitelné, pokud nebude do každého domu zavedený optický kabel.