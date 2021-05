Desetitisíce lidí dostanou rychlejší internet. MPO dá na rozvoj 1,9 miliardy korun

Podle současných plánů by mělo být k vysokorychlostnímu internetu díky finanční injekci připojeno 47 tisíc domácností. Celkový objem plánovaných investic by měl překročit 2,5 miliardy Kč. K zmiňované dotaci ve výši 1,9 miliardy korun tak zbývajících 600 milionů Kč dodají soukromí investoři z vlastních prostředků. Termín realizace je naplánován do května 2023.