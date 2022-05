ČOI: Většina kontrolovaných nabíječek pro notebooky měla nedostatky

U čínské nabíječky pro notebooky typ ADP-90SB BB, jejíž prodej zakázali, inspektoři zjistili nedostatečnou izolaci. Pokud by byla nabíječka zapojena do elektřiny a uživatel se dotkl jejího konektoru, hrozil by mu úraz, případně až smrt po zásahu proudem, uvedla ČOI.