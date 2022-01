Čipy táhnou. Zisk Samsungu za čtvrtletí předběžně vzrostl o 52 procent

„Vypadá to jako šok, protože je to slabší než očekávání, ale nemyslím si, že je to tak špatné, jak to vypadá. Zdá se, že do čtvrtého čtvrtletí se promítly různé náklady,” uvedl analytik firmy Cape Investment & Securities Pak Song-sun. „Zatím není jasné, zda se objevily nějaké změny v očekávaných dodávkách čipů,” dodal.