ByteDance platformu TikTok neprodá, spojí se s Oraclem

Čínská státní televize CGTN a další média s odkazem na zdroje uvádějí, že ByteDance uzavře s americkým Oraclem partnerství a ten zřejmě získá v čínské firmě významný podíl. Prodat americké aktivity firmě ByteDance v létě nařídil prezident Donald Trump, a to s odkazem na obavy o národní bezpečnost.

Peking je proti prodeji TikToku a raději by, aby v USA skončil

Platforma TikTok, jejímž prostřednictvím mezi sebou videa sdílejí hlavně náctiletí, má v USA až 100 000 uživatelů. Její vlastník se brání, že by data o uživatelích čínské vládě neposkytl.

Podle zdrojů Reuters by se měl Oracle stát technologickým partnerem čínské firmy a spravovat data amerických uživatelů. Americká společnost se též snaží získat podíl v amerických aktivitách TikToku.

Minulý týden média s odvoláním na zdroje uváděla, že Peking je proti vynucenému prodeje TikToku a byl by raději, kdyby tato aplikace ve Spojených státech skončila. Představitelé Číny mají za to, že ByteDance i Peking by po vynuceném prodeji měly pocit oslabení, uvedly zdroje. Podle nich je Čína připravena využít kontrolu exportu umělé inteligence k tomu, aby případný prodej aplikace zpozdila, bude-li třeba.