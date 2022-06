Bitcoin hledá dno, kurz se drží pod 500 000 Kč

Ještě loni na podzim se bitcoin obchodoval za více než 1,4 milionu korun, aktuálně se však kurz drží pod půlmilionovou hranicí. A napjatá situace na trzích bohužel nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v dohledné době změnit. Výrazný pokles kurzu se týká totiž prakticky všech nejznámějších kryptoměn, vyplývá to z údajů specializovaného serveru CoinMarketCap.