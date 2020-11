Apple dnes ukáže další novinky. Detaily tají

Apple odhalil čtyři nové iPhony. A to není všechno

Co dalšího americký počítačový gigant ukáže, bude jasné až dnes večer. V minulosti přitom prakticky vždy připisoval na pozvánky nějaký slogan, aby uživatele navnadil. Pozvánka na listopadovou akci je však o poznání tajemnější – obsahuje pouze čas, datum a místo konání.

Zástupci společnosti Apple zatím nic nepotvrdili, ale podle serveru Apple Insider by se mělo jednat o MacBook Pro a Mac Mini. Zda se ukáže ještě nějaká novinka, je otázkou. Apple chce totiž vlastními čipy Silicon vybavit do dvou let všechny své stroje.