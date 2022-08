Amazon pohltí výrobce robotických vysavačů iRobot

Amazon za jednu akcii iRobot zaplatí 61 USD. Ve srovnání s poslední závěrečnou cenou akcií to představuje zisk 22 procent. Amazon také převezme dluh přibližně 332,1 milionu USD. Transakci musí ještě schválit akcionáři a regulační úřad.

Dohoda přichází v době, kdy bojovníci proti monopolům vyjadřují obavy z rostoucí dominance Amazonu. Nákup firmy iRobot je čtvrtou největší akvizicí firmy, největší bylo převzetí Whole Foods v roce 2017 za 13,7 miliardy USD.

Minulý měsíc Amazon oznámil, že koupí poskytovatele primární péče One Medical za zhruba 3,9 miliardy USD, čímž rozšířil své aktivity do oblasti zdravotní péče. Skupiny prosazující přísnější antimonopolní předpisy proto vyzvaly regulátora, aby fúzi s iRobotem zablokoval, protože poskytuje Amazonu větší přístup do života spotřebitelů a posiluje jeho dominantní postavení na trhu inteligentní domácnosti.