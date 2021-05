Vysoké kurzy lákají i podvodníky, 167 falešných aplikací sloužilo k obchodování s kryptoměnami

Uživatelé by měli být tedy velmi opatrní, co do svých telefonů a tabletů instalují – v ideálním případě programy stahovat výhradně z ověřených zdrojů.

Není překvapivé, že se kyberzločinci zaměřují právě na investory do kryptoměn, poptávka po nich totiž v posledních měsících raketově roste. Platí to přitom také o Česku, jen od ledna do dubna se uskutečnily podle burzy bitstock.com obchody za 2,9 miliardy korun. To je v meziročním porovnání trojnásobek.