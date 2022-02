Vykolejení vlaků, vypnutí internetu. Biden řeší kybernetické útoky proti Rusku

Biden se během čtvrteční tiskové konference, na které oznamoval sankce proti Rusku, o kybernetické odvetě vůbec nezmínil. To na druhou stranu není vůbec překvapivé, neboť odkrývat karty před útokem by nedávalo vůbec žádný smysl.

Jeden ze scénářů počítá s tím, že by bylo přerušeno internetové připojení napříč celým Ruskem. Kybernetické útoky by nicméně mohly být směřovány také na železniční výhybky, což by prakticky vyřadilo vlaky z provozu.