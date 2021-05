Vyděračských virů dramaticky přibylo, varují bezpečnostní experti

Alarmující je i to, že útočníci chtějí stále více peněz, jak ukázal nedávný průzkum The State of ransomware 2021 antivirové společnosti Sophos. Podle něj činily celkové náklady na obnovu dat po ransomwarovém útoku ve firemním sektoru ještě loni 761 106 dolarů, což je podle aktuálního kurzu 16,3 milionu Kč. V letošním roce je to nicméně už 1,85 milionu dolarů (39,7 milionu Kč).