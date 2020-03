S nebezpečnými viry na Androidu se roztrhl pytel

Velmi často se šíří právě falešné antiviry. Podle žebříčku Eset je vůbec tím nejčastěji nasazovaným trojský kůň FakeAV, který se maskuje právě za bezpečnostní software. „Jedná se o falešné antivirové aplikace s různými názvy, v minulosti se jednalo například o Virus Removal for Android nebo Automatic Virus Scanner,“ konstatoval Martin Jirkal, vedoucí analytického oddělení v pražské pobočce firmy Eset.

Na pozoru by se měli mít také uživatelé před reklamním malwarem Hiddad.HI. „Tento typ hrozby zobrazuje uživateli infikovaného zařízení reklamu skrytým způsobem, takže uživatel není schopen určit, která aplikace reklamy spouští. V minulém roce se jednalo především o přehrávače či služby na stahování videa, v lednu útočníci malware skrývali v aplikacích pro prohlížení pornografického obsahu,“ uvedl Jirkal.

Podle něj Check Point při analýze malwaru BearClod odhalil také nový klikací malware Haken, který byl v 8 aplikacích s celkem více než 50 000 staženími. Cílem nové hrozby je nyní infikovat co nejvíce zařízení, která budou generovat nelegitimní příjmy.

„Klikací malware může převzít kontrolu nad zařízením a kliknout na cokoli, co se objeví na obrazovce mobilního zařízení od reklam a pracovních e-mailů až po konverzace na sociálních sítích a jakákoli data uložená v zařízení. Malware by tak mohl například uživatele bez jeho vědomí přihlásit k odběru prémiových služeb nebo by mohl ze zařízení krást citlivá data,“ podotkl bezpečnostní expert.