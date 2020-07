Rozvolňování koronavirových opatření hraje do karet počítačovým pirátům

V posledních týdnech jsou v řadě států rozvolňována opatření související s koronavirem. I když se to nemusí na první pohled zdát, přesně to hraje do karet počítačovým pirátům – ti se snaží prostřednictvím phishingových e-mailů a škodlivých souborů napálit zaměstnance v široké škále společností. Před aktivitami hackerů varovali experti z kyberbezpečnostní společnosti Check Point.