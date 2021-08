Podvodníci zkoušejí nový trik, jak vylákat peníze. Imitují vzhled serveru Novinky.cz

Na mobily se nezaměřují kyberzločinci náhodou. Dotykové displeje jsou totiž výrazně menší než u klasických počítačů, většina webových prohlížečů tak skrývá adresní řádek, aby zobrazily co nejvíce relevantního obsahu. Na mobilu tedy není tak snadné pro uživatele odhalit, že se nacházejí na podvodném webu.

Jde tedy o typický phishingový podvod, kdy se útočníci snaží pod vidinou snadného zisku přimět uživatele ke sdělení důvěrných informací. Aby důvěřivce kyberzločinci co nejvíce zmátli, nechtějí po něm přitom vyplňovat okamžitě čísla kreditních karet ani odesílat žádné peníze.

Škoda Auto ani Novinky.cz nemají s touto phishingovou kampaní nic společného. Uživatelé by neměli v žádném případě své osobní informace do registračního formuláře vyplňovat. Pokud tak učiní, měli by se vyvarovat následné komunikace se správcem platformy a odesílání jakýchkoli finančních prostředků.