Očkování proti covid-19 hraje do karet počítačovým pirátům

Prakticky celá Evropa začala minulý týden očkovat proti covidu-19. Vakcína představuje především naději, že by se mohl hektický život plný opatření proti šíření koronaviru vrátit k normálu. Zároveň ale očkování – a pochopitelně zájem o něj – hraje do karet počítačovým pirátům. Upozornila na to kyberbezpečnostní společnost Check Point.