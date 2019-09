Nejvíce spamů míří do Německa a Ruska

Dávno jsou pryč doby, kdy se počítačoví piráti zaměřovali pouze na klasické počítače. V jejich hledáčku jsou stále častěji také smartphony a tablety. Do mobilních zařízení se přitom kyberzločinci snaží dostat prakticky stejným způsobem jako do klasických počítačů. Hledají chyby v nejrůznějších aplikacích a operačních systémech, které by jim dovolily propašovat záškodníka do cizího přístroje. Hackeři také spoléhají na to, že uživatelé rizika podceňují. Na klasických počítačích provozuje antivirový program prakticky každý, u mobilů a tabletů tomu tak ale není. Počítačovým pirátům tak nic nestojí v cestě. Poradíme, jak se bránit.