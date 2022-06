Nejčastěji se hackeři zajímají o e-maily. Na jeden server míří až 500 000 útoků měsíčně

„V dlouhodobém měřítku je zřejmé, že jednoznačně největší zájem mají útočníci o ovládnutí e-mailových účtů uživatelů. Od začátku letošního roku zaznamenal systém Turris Sentinel výrazné zvýšení počtu pokusů o přihlášení do e-mailových schránek,“ prohlásil Petr Palán, šéf projektu Turris.

Hackeři přitom využívají řadu způsobů, jak získat e-mailové adresy uživatelů. V souvislosti s tím roste obrovským způsobem důležitost hesla, které chrání přístup do schránky.

„Vždy doporučujeme používat dlouhá hesla – klidně i celé věty – a snažit se přijít s něčím unikátním – například proložit větu pravopisnými chybami. Nejhorší jsou krátká nebo takzvaná slovníková hesla do 12 znaků, hesla sestávající z jedno slova, ale také například slavné citáty. Pokud se chtějí uživatelé vyvarovat použití rizikových hesel, mohou nahlédnout do veřejného systému Turris Sentinel, kde najdou informace o heslech, které hackeři často používají,“ poradil bezpečnostní expert.

„Protokol HTTP zajišťuje nejčastěji přenos dat mezi serverem a webovým prohlížečem v telefonu nebo mobilu. Je to protokol, kterým se přihlašujete na Facebook a nemalá část uživatelů i do webového rozhraní e-mailového klienta. Pokud útočník ovládne router a odposlouchává provoz sítě, může tímto způsobem zachytit údaje, které píše uživatel do formulářů, například kombinace přihlašovacích údajů na nejrůznější nezabezpečené stránky,“ popsal technickou stránku věci Palán.