Nebezpečné triky počítačových pirátů

Na pozoru by se měli mít lidé především před vyděračskými viry. Ty nejprve zašifrují všechna data uložená na pevném disku. Za jejich zpřístupnění pak útočníci požadují výkupné, a to klidně i několik tisíc korun.

Cena takovýchto aplikací se zpravidla pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Vedle toho ale existují také bezplatné alternativy, které nejčastěji firmy nabízejí pouze k vyzkoušení, a zaplatit chtějí až za pokročilejší verzi. Ale i proto, aby v nich mohly zobrazovat reklamu a tím vydělávat peníze.

Buddy Toss, Ultimate Custom Night nebo Chuchel. To jsou názvy podvodných verzí her, přes které se na chytrých telefonech s Androidem v posledních měsících šířily škodlivé kódy. Upozornili na to bezpečnostní experti antivirové společnosti Eset.