Kyberbezpečnostní normy zasáhnou firmy podobně jako GDPR, varují experti

Konkrétně jde o tzv. revidovanou směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů (NIS2), akt o digitálních službách (DSA) a akt o digitálních trzích (DMA). Nová digitální legislativa podle KPMG způsobí nutnost zaměstnat další odborníky na IT, kterých je ale na pracovním trhu nedostatek.

„Problémy v HR (oddělení lidských zdrojů) a organizační oblasti přinese hlavně NIS2. Firmy, kterých se dnes žádná zvláštní regulace přímo nedotýká, budou muset posílit a přebudovat IT oddělení. Přibude jim například povinnost vytvořit takzvaná bezpečnostní dohledová centra a do nich nabrat kvalifikované lidi jako analytiky. Ty ale nebude jednoduché sehnat,“ upozornil direktor technologického týmu KPMG Tomáš Kudělka. „Legislativa také zavede povinnost analyzovat veškerá rizika podnikání a jejich dopady do IT,“ dodal.