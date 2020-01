Kvůli kyberútoku pošle kraj benešovské nemocnici 30 milionů korun

Opozice chtěla na pondělním jednání vědět, jak se kraj snaží do budoucna podobným útokům předcházet. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) uvedla, že v benešovské nemocnici jsou nastavována bezpečnostní opatření ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). "Jsme připraveni tuhle praxi přenést i do ostatních nemocnic," dodala. Kraj podle ní čeká na ukončení vyšetřování ze strany NÚKIB.

Otázkou je, nakolik se dá proti kyberútokům pojistit. Podle Bezděka mají nemocnice dvě pojistné smlouvy. Jedna se týká odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a za škodu, kterou zařízení způsobí pacientům, a druhá je rámcová k majetku. V rámci druhé smlouvy jsou i ustanovení týkající se situací, kdy je poškozeno elektronické zařízení nebo vzniknou ztráty na produkci. "Nechali jsme to ověřit, předběžné stanovisko pojišťovny, která by to měla krýt, je negativní," uvedl Bezděk. Nemocnice si podle něj budou muset vyhodnotit, jaká je výše dosavadního pojistného vzhledem k riziku.