Koronavirus nahrává kyberzločincům. Útočí stále častěji

Všechny registrace pochopitelně nepatří výhradně počítačovým pirátům, ale podstatná část z nich ano, jak potvrdila kyberbezpečnostní společnost Check Point. Útočníci totiž spoléhají na to, že lidé budou na internetu hledat co nejvíce informací týkajících se této nemoci a že tedy prostřednictvím vyhledávačů, odkazů na sociálních sítích nebo v nevyžádaných e-mailech zabloudí i na jejich stránky.

Místo exkluzivních informací ale bude na podvodném webu čekat na návštěvníky škodlivý kód. Tímto způsobem se například v uplynulých týdnech šířil trojský kůň Emotet. Ten otevíral útočníkům zadní vrátka do napadeného stroje, aby do něj mohli propašovat další nezvané návštěvníky.

Trickbot přitom není žádná nová hrozba. Tento trojský kůň se objevil již ve spamových kampaních v loňském roce, kdy útočníci pod různými záminkami rozesílali zfalšovaný excelový soubor. Po jeho otevření se stáhne Trickbot do počítače oběti, šíří ho napříč sítí a sbírá bankovní informace a snaží se také ukrást daňové dokumenty, které by bylo možné dále zneužít.

Nyní tedy pouze kyberzločinci převlékli Trickbota do nového kabátu, jak zjistili členové týmu SophosLabs. „Kyberútočníci stojící za malwarem Trickbot jsou pravděpodobně zkušení a využívají současné obavy, aby vystrašili lidi, kteří pak kliknou na přiložený dokument,“ prohlásil Patrick Müller, Senior Channel Account Executive pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Sophos.

„Nejlepším způsobem, jak se tomuto typu útoků vyhnout, je vypnout makra, dávat si velký pozor na co klikáte a mazat e-maily, které vypadají podezřele nebo pocházejí z neznámého zdroje,“ konstatoval bezpečnostní expert.

Slibují lidem exkluzivní informace, ale místo toho je oškubou. Přesně tímto způsobem útočí nechvalně známý bankovní trojan Ginp, který je schopný vložit falešný text do schránky běžné SMS aplikace. Poté, co se trojský kůň stáhne do zařízení oběti, dostane příkaz otevřít internetovou stránku s názvem „Vyhledávač koronaviru“ (Coronavirus Finder). Na displeji se následně zobrazí upozornění, že se v okolí uživatele pohybují lidé nakažení tímto virem.