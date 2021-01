Koronavirové vakcíny se prodávají na darknetu ve velkém. Jedna dávka až za 21 500 Kč

Jeden z prodejců, se kterým Check Point komunikoval, údajně tvrdil, že je schopen dodat 10 000 dávek, což by stačilo pro 5000 lidí. Zda by vakcíny skutečně dorazily, ale samozřejmě nikdo neví. „Pokud se něco zdá až příliš dobré, než aby to byla pravda, pak to nejspíš pravda nebude. Když se budete snažit na darknetu koupit nějakou vakcínu a léky, pak výsledkem bude nejspíš jen jediná věc: Ztenčí se vaše bankovní konto,“ varoval bezpečnostní expert.