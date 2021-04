Do počítače propašují libovolný virus. Kvůli chybě Windows

„Zero-day zranitelnost je v podstatě softwarovou chybou, kterou dosud nikdo neodhalil, a proto je potenciálně velmi nebezpečná. Jakmile na ni přijdou útočníci, začnou provádět škodlivou činnost, aniž by byli odhalitelní, což vede k neočekávaným a destruktivním následkům,“ konstatoval Boris Larin, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky.

O to více by nyní měli uživatelé zpozornět. Tím, že Microsoft vydal update CVE-2021-28310, uživatele samozřejmě chrání. Kvůli tomu ale zároveň vědí, jak propašovat škodlivý kód do cizího. Lze předpokládat, že nyní se tak na zneužívání objevené trhliny zaměří.