Vězeň Jakub Arbes. V malé cele v České Lípě psal spisovatel svá romaneta

Ačkoliv na věznění nikdy rád nevzpomínal, literární vědci považují Arbesovo českolipské období za důležitý zlom. Z novináře vězněného za své články se stal spisovatel. Arbes se narodil 12. června 1840, v těchto dnech uplynulo od jeho narození 180 let.

Ten také přirovnal Arbesovo věznění v České Lípě k slavnému Havlíčkovu vyhnanství v Brixenu. „Když byli vytrženi a posláni - Havlíček do Brixenu, Arbes do České Lípy -, měli možnost se plně literárně rozvinout,“ tvrdil Krejčí.

Arbes skutečně strávil dobu věznění aktivně. V českolipské cele o velikosti tři krát tři mety pracoval na romanetech, literárním útvaru, který sám vymyslel a kterému dal později jméno básník Jan Neruda. Arbes v České Lípě napsal svá nejznámější romaneta Sivooký démon a Zázračná madona a do českolipského vězení později také umístil děj romaneta Akrobati.

„Na krajský soud do České Lípy poslalo státní zastupitelství hned pět žalob na Arbesa. Zřejmě se domnívalo, že německá soudní porota v České Lípě bude přísnější než česká porota v Praze,“ vysvětluje historik Ladislav Smejkal, proč byl Arbes souzen právě tam.

Z popisu, který Arbes zanechal v romanetu Akrobati, historici vědí, že k nástupu výkonu trestu přijel Arbes do České Lípy sám, a to vlakem 24. září 1873 ráno. Chtěl se tak vyhnout potupné eskortě. V České Lípě si ještě zaskočil na poštu poslat dopis své ženě Josefině, prošel si město a do vězení nastoupil až odpoledne.