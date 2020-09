Před čtyřiceti lety zaútočil Irák na Írán, válka trvala osm let

Hlavní sílu leteckého útoku představovaly strategické nadzvukové bombardéry Tupolev Tu-22, bombardovací Suchoje Su 20/22 a MiGy-23BN doprovázené MiGy-23MS a MiGy-21. Vzlétly však i letité Hawkery Hunter a podzvukové strategické bombardéry Tupolev Tu-16. Úder měl srazit Írán do kolen.

Jinak ale nedokázali iráčtí piloti využít momentu překvapení. Na teheránské mezinárodní letiště Mehrebád, které mělo i vojenskou část, z šesti MiGů-23 zaútočily jen tři. Výbuch jedné bomby utrhl příď odstavenému F-4E Phantomu, další zničila odstavený transportní C -130 Hercules.

Irák přiznal ztrátu dvou MiGů-23, ale není jasné, zda to byly právě ty, které útočily na teheránské letiště. Největší škody způsobily na Mehrebádu Tupolevy Tu-22, které zapálily sklady leteckého petroleje, jenž se pak Íránu nedostával.

Ještě pozdě odpoledne přišla odveta – íránské Phantomy napadly irácké rychlé čluny, bombardovaly přístav Umm Kasr, letiště u Basry i bagdádskou leteckou základnu Ar-Rašíd. Nevrátil se jen jeden Phantom, protože irácká protivzdušná obrana nepočítala s tím, že by po náletech mohl Írán přijít tak rychle s odvetou.

Husajn si přál kontrolovat oba břehy toku a doufal, že by mohl ovládnout i na ropu bohatou íránskou provincii Chúzestán, která byla obývána Araby. Počítal, že by Iráčané mohli být vnímáni tamními obyvateli jako osvoboditelé Arabů z područí Peršanů.

Současně však byl hnán do konfliktu i strachem, že by se íránská revoluce mohla rozšířit do Iráku, kde sunnitská elita vládla šíitské většině.