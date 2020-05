Před 75 lety skončila v Evropě druhá světová válka. Němci kapitulovali dvakrát

A skutečně – jak píše ve svých pamětech generál Sergej Štěmenko – krátce poté, co Susloparov do Moskvy poslal hlášení o podepsání kapitulace, dostal ze Stavky příkaz nic nepodepisovat. „Kapitulaci,“ prohlásil podle Štěmenka Stalin, „nelze zrušit ani ji však nelze uznat.“

Průběh válečných událostí v posledním roce války vedl k tomu, že v této oblasti měli Sověti velkou převahu a dokázali v tomto prostoru diktovat vlastní řešení. Bez ohledu na to, zda Stalin už tehdy měl, nebo neměl promyšlený plán, co s dobytou východní a střední Evropou, nebylo v tomto regionu síly, která by mohla sovětské imperiální mocnosti úspěšně vzdorovat.

„Úspěch pražské operace spočíval do značné míry v tom, že se nám podařilo uskutečnit takové akce, které mařily snahy spojenců dostat se do Prahy. A situace byla mimochodem taková, že jí mohli dosáhnout… Vzhledem k tomu, že jsme měli s Československem smlouvu o přátelství a spolupráci, a to jak ve válce, tak i pro poválečné období, bylo tím bezesporu strategicky a politicky diktováno, aby Praha byla osvobozena vojsky Rudé armády, a to co nejdříve. My jsme tento úkol splnili.“