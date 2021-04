Poštovní potrubí v Praze je unikátem. Důležitou roli hrálo za války, poslední kapkou byla povodeň

Základy vynálezu položil začátkem 18. století vynálezce Denis Papin (1647–1714). Tento Francouz mimo jiné ulehčil hospodyňkám práci při vaření pokrmů tím, že jim dodal do kuchyně svůj tlakový hrnec – „papiňák“. V roce 1681 za něj získal v Paříži královský patent. Vynalezl také parní válec, parní dělo, parní pumpu, parní říční čerpadlo i ponorku.

Unikátní 150 let staré výkresy pomohou při rekonstrukci celnice u bývalého pražského nádraží

Rozhoupala se také c. k. rakouská poštovní a telegrafní správa, ta dokonce jako první na starém kontinentě zprovoznila ve Vídni potrubní poštu i pro veřejnost. Stalo se tak 1. března 1875.

„Poštovní správa systém provozovala nejprve 12 let pouze pro služební potřeby,“ upřesnil kurátor sbírek pražského Poštovního muzea Martin Jahoda. Konkrétně k přepravě telegramů z hlavní telegrafní stanice na Malostranském náměstí na Hlavní poštu v Jindřišské ulici.

Jedna z nejdelších tras vedla z centrály v Jindřišské ulici na poštu do Libně a měřila celkově 7,5 kilometru. Pouzdro ji urazilo za pouhých 12 minut. Na Hrad trvala cesta 8 minut, do Dejvic asi 10 minut.

„Tehdy vlastně získala pražská potrubní pošta podobu a rozsah, které má dodnes. Díky tomu mohla potrubní pošta transportovat desítky tisíc pouzder měsíčně. Na centrálu v Jindřišské ulici byla tou dobou napojena bezmála polovina poštovních a telegrafních úřadů včetně státních institucí, např. Československý rozhlas či Československá tisková kancelář,“ dodal s tím, že odtud se rozesílaly do redakcí deníků zprávy a fotografie.

Síť pražské potrubní pošty z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století

Trasy potrubní pošty byly vyrobeny z ocelových trubek o vnitřním průměru 6,5 cm a o tloušťce 2,5 až 3 mm. V polovině 80. let minulého století měřily všechny tyto trasy cca 60 kilometrů.

„Ročně bylo tehdy průměrně posláno 420 tisíc pouzder, která dopravila 1,1 milionu telegramů a urazila přitom přes dva miliony kilometrů. Jedna z nejdelších tras vedla z centrály v Jindřišské ulici na poštu do Libně a měřila celkově 7,5 kilometru. Pouzdro ji urazilo za pouhých 12 minut. Na Hrad trvala cesta 8 minut, do Dejvic asi 10 minut,“ popsal kurátor Jahoda.

Stojan potrubní pošty s manipulantkou vkládající pouzdro. Začátek třicátých let dvacátého století.

Pouzdra dokázala vyvinout rychlost až 36 km za hodinu. Nejkratší trasa vedla do společnosti Exico a měřila doslova jen pár kroků, protože adresu měla hned na protější straně ulice.

Kovová pouzdra (původně celuloidová, později duralová a nakonec z hliníku) měla průměr 5 centimetrů, délku 20 cm a unesla až 3 kilogramy váhy. Většinou šlo o stočené ruličky blanketů s telegramy, ale vlastně o cokoliv. Zakázány byly pouze nebezpečné látky, které by mohly poškodit potrubí. Takže se přepravovaly různé dokumenty, drobné předměty, třeba i svačiny.

„Pražskou potrubní poštu mohla veřejnost používat pouze do roku 1945,“ poznamenal Jahoda. Poté už podle něj sloužila výhradně pro služební účely.

V současné době je udržována v provozuschopném stavu, ale není používána. Každopádně se ale jedná o unikátní zařízení, které sloužilo poctivě 115 let. A má jeden důležitý primát: jde o jediný dochovaný systém městské potrubní pošty na světě. To by měl Denis Papin určitě radost.