Nikola Tesla: Muž, který vynalezl 20. století

„Byl to stav naprostého štěstí, jaký jsem v životě nikdy předtím ani potom nepoznal,“ napsal v pamětech. S tímto projektem v hlavě odjel v červnu 1884 do Spojených států, kde začal pracovat ve společnosti Edison Machine Works.

Nikoli díky tomu, že by ho nakřápl, jak to prý kdysi učinil objevitel Ameriky, ale díky elektrickému proudu. Odlil vejce ze železa a mědi a položil ho doprostřed svého vynálezu: kruhového rotačního magnetického pole, sestaveného z vícefázových obvodů.

Teslovy finanční problémy narůstaly a on se stáhl do ústraní. Po první světové válce se zabýval spíš teoretickými výzkumy: vymýšlel létající stroje poháněné elektromagnetickým polem či „paprsky smrti, které by proudem hmoty pohybující se velikou rychlostí“ byly schopné sestřelit nepřátelská letadla na vzdálenost stovek kilometrů.

Rozhodl se žít v dobrovolném celibátu. „Vynálezce má tak náruživou povahu obsahující tolik nespoutanosti a vášně, že pokud by se oddal ženě, kterou by mohl milovat, vzdal by se všech životních cílů. Nemyslím, že byste dokázal vyjmenovat mnoho slavných vynálezů, jejichž autory jsou ženatí muži,“ vysvětlil to spisovateli Kennethu Swezeymu.