Na Silvestra roku 1879 Edison poprvé veřejně rozsvítil

Zásadnější zlom při vývinu žárovky přinesla v roce 1874 Kanada , kde si tehdejší firma Woodward and Evans podala patent na elektrické lampy v domnění, že uspěje. Nadšení podnikatelé se však ze svého záměru dlouho netěšili. Za 5000 amerických dolarů od nich veškeré know-how odkoupil již krátce na to právě Thomas Alva Edison, přezdívaný jako Kouzelník z Menlo Parku.

Neznal jsem Ohmův zákon. A kdybych ho znal, tak by mě to zdržovalo.

Přestože se slavný vynálezce potýkal v průběhu života s celou řadou sporů, například s americkým vynálezcem Williamem Sawyerem (1850–1883), byl nakonec obvykle tím, který uspěl. Po úspěchu s prvním představením v New Jersey nadešel roku 1881 masový prodej žárovek. To už šlo o vylepšenou variantu s bambusovým vláknem, která dokázala svítit i více než 1200 hodin.

Jako starší 15 let nastoupil práci telegrafisty v Bostonu, která doslova rozvinula jeho skutečný talent. Když totiž mladý budoucí vynálezce, děsivé technické podmínky v jakých měl pracovat, zahlédl, raději se rozhodl sám vše vylepšit. Pustil se do samostudia fyziky.

V tomto místě nedaleko (z amerického pohledu) New Yorku se svým působením zůstal až do roku 1887, kdy se rozhodl vystavět laboratoř ještě větší a modernější a spolu s rodinou se přemístil do West Orange taktéž ve státě New Jersey.