Mumie jeptišky z hradu: Zázrak, nebo hříčka přírody?

„My níže podepsaní vědy lékařské doktoři a vážení profesoři veleslavné university pražské a slovutní přísežní fyzikové království českého stvrzujeme a dosvědčujeme, že jsme… vlastníma očima viděli, jakož i vlastníma rukama ohledali a co nejdůkladněji prozkoumali tělo ctihodné matky Marie Elekty od Ježíše… na sedadle posazené, a že jsme je nalezli dokonale neporušené, mající kůži úplně zachovalou, barvu hnědou neboli kaštanovou a všecky údy ohybné a vypryšťující jakousi tekutinu vůně jasmínové,“ píše se v protokolu odborné komise pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity z 12. srpna roku 1677, jehož překlad z latiny publikoval v roce 1910 spisovatel František Blaťák.

„Neporušenost považujeme jednomyslně za naprosto zázračnou a všecky přirozené síly přesahující… Na dotvrzení toho tuto listinu vlastní rukou podpisujeme a svou pečetí opatřujeme,“ uzavírá komise, která v průběhu čtrnácti let tělo zkoumala hned několikrát.

„V tom se neshodneme, lékaři byli vázáni lékařským slibem,“ reaguje sestra Marie Milada, vystudovaná lékařka a bývalá převorka kláštera bosých karmelitek, která dala v roce 2003 podnět k antropologickému zkoumání ostatků matky Elekty. Stal se tedy skutečný zázrak, nebo šlo o šikovný politický tah? Snad něco naznačí osudy samotné mumie a to, co víme z jejího života.

„Na to, že mumifikované tělo vystavujeme, jsou dnes mezi věřícími různé názory,“ přiznává. „Někdo to považuje za nekulturní a nemístné, u někoho vzbuzuje mrtvé tělo pocit ošklivosti a strachu, mnozí však u něj hledají útěchu a povzbuzení, svěřují se mu. Já osobně jsem si k matce Elektě našla hlubší vztah díky antropologickému průzkumu, kdy jsem pochopila, jak mnoho vytrpěla a čím vším si v životě prošla. Přitom se jí podařilo zachovat sebeovládání, vyrovnanost a rozhodnost.“

Za poklesky, jichž se ostatní lidé dopustili rukama a nohama, nosila na končetinách cilicium: ostnatý pás, který zraňoval do krve.

Podle italského životopisu ze 17. století se trýznila, aby na sebe vzala hříchy bližních podobně jako Ježíš. Za poklesky, jichž se ostatní lidé dopustili rukama a nohama, nosila na rukou či nohou cilicium: ostnatý pás, který zraňoval končetiny do krve (kdo viděl Šifru Mistra Leonarda, ví). Za hřích přílišného jídla a pití si stahovala ciliciem také pas. Aby zkrotila přirozenou tělesnou žádostivost, oblékala si žíněnou košili, která nepříjemně dráždila pokožku.

V důsledku trvalého prochlazení trpěla úpornými bolestmi hlavy. Většinu roku držela přísný půst. Pro umrtvení smyslů si někdy jídlo silně přesolovala a kořenila. Zřejmě právě zostřený půst vyvolal u Marie Elekty už v mládí chronické onemocnění jater. Na těle se jí objevovaly puchýře, vředy a otevřené rány. Kombinace askeze a těžké jaterní nemoci doprovázené hromaděním tekutiny v břišní dutině (ascites) nakonec ukončila její život předčasně, ve věku 58 let. Přímou příčinou smrti byl zápal plic.

Karmelitánské legendy popisují dva zvláštní momenty spojené s jejím životem. Píše se 15. červen 1646 a ve Vídni umírá matka Paula Marie od Ježíše. „Marii Elektě dejte židli, protože jí přísluší, aby se posadila,“ nabádá prý sestry posledním dechem. Tehdy jejímu poselství nikdo nerozuměl. Sestrám nedávala smysl ani poslední slova Kateřiny od sv. Dominika, pronesená o devět let později: „Mé dcery, kdo je ta mniška, co stojí před oltářem? Zde stojí matka Elekta, ale musí se posadit, dejte jí židli!“

Marie Elekta zemřela 11. ledna 1663 mezi druhou a třetí hodinou ranní. Tělo znetvořené obrovským ascitem muselo být do rakve doslova vtěsnáno. Hlavu zemřelé násilím vtlačili na prsa, což podle dobových záznamů provázel praskot, jako by se lámal vaz. Ani poté se však nepodařilo přiklopit víko rakve úplně, takže zůstalo na štěrbinu otevřené. Navíc byl v době pohřbu krutý mráz a malta, kterou zedníci zazdívali hrob, zamrzala. Museli ji rozmíchávat s vařící vodou a ta vtékala i do neuzavřené rakve. Nakonec byla hrobová dutina zazděna, příběh Marie Elekty však neskončil.