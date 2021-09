Jak se žilo v Invalidovně? Pětatřicet vysloužilců na pokoji, vlastní škola i pivovar

„Můj zdravotní stav - nemohu choditi a jsem úplně zbaven zraku, kromě toho trpím často silnou neuralgickou bolestí v celém těle, zvláště v nohou - nedovoluje mi samovolně se pohybovati a víže mne stále na lože. Proto prosím, je-li to možno, o dobrotivé přidělení nějakého slunečního bytu v přízemí,“ žádal Bláha o umístění. Přístřeší skutečně získal, ale místo prosluněných místností na něj čekal jen malý pokojík a tmavá kuchyně. I tak to znamenalo úspěch.

Všechno přerušil nečekaný zvrat - v roce 1906 Bláha ochrnul podle něj „následkem špatného léčení všeobecného zápalu nervové soustavy“. O dva roky později navíc úplně oslepl a zůstal upoutaný na lůžko a odkázaný na pomoc druhých. V roce 1908 jej s penzí přeložili do výslužby jako „invalidu neupotřebitelného ani k domobranecké službě“.

V roce 1658 sepsal dvaatřicetiletý šlechtic a polní maršálek z florentského rodu Strozziů Petr Strozzi svou závěť. V jejím desátém článku představil svou nadaci, z níž by „sestárlí chudí důstojníci a vojáci zaopatřeni byli jídlem, nápoji, šacením a jinými potřebami, aby na tom žili a nuceni nebyli po věrných a dlouholetých službách válečných žebrati nebo docela ve zkázu přijíti“. Podmínkou k přijetí bylo římskokatolické náboženství a invalidita získaná pouze „ve vojště Nejjasnějšího arcidomu Rakouského“.

Invalidní vojáci a staří vysloužilci do té doby totiž prožívali neutěšený život a stáří. Buď dosluhovali u své vrchnosti jako biřici či drábové, nebo končili ve špitálech a chudobincích či chorobincích. Poslední a nejhorší alternativou se stávala žebrota.

Mezi lety 1922-1927 v ní vytvořil své rané dílo významný český fotograf, představitel meziválečné avantgardy Josef Sudek. Pobýval v ní poté, co ve Velké válce přišel na italské frontě po zásahu granátem o pravou ruku. Život v Invalidovně ubíhal svým tempem.

„Pán Bůh zaplať, je to tady dobrý. Páni mne mají rádi, dobře se mám, ráno ve čtyři mi varta odemkne bránu, jdu se podívat na execirák (vojenské cvičiště),“ pochvaloval si Invalidovnu v roce 1924 nejstarší vysloužilý voják republiky Jan Wolf, bývalý polní myslivec.

Narodil se v roce 1840 a vojenská služba mu začala u polních myslivců o dvacet let později. Účastnil se prusko-rakouské války v roce 1866 a poté se živil jako ponocný a obecní strážník.

Velitel ústavu mu tehdy předal peníze, dýmku, tabák a láhev likéru. Stařík se chlubil obdivuhodnou pamětí a fyzickou svěžestí. Od velitelství Invalidovny si vymohl, aby směl v době před snídaní ve čtyři ráno na procházku po vojenském cvičišti a parku patřícím k areálu. To byla výjimka, Invalidovna měla svůj daný řád.

V Invalidovně se vstávalo v šest ráno a uléhalo v deset večer. Podle místní legendy zastával funkci bubeníka, který ohlašoval budíček a večerku na počátku 20. století, jakýsi ožralka. A to až do okamžiku, kdy se v ochmeleném stavu ubíral navečer za svou povinností a před vraty jej zastihl prudký poryv větru. Buben se začal převracet, klátil se ze strany na stranu a nebožák se do jeho řemene tak zamotal, že se málem udusil.