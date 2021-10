Inka Bernášková: Zasnoubena se smrtí

Vojtěch Preissig (1873–1944), ilustrátor Broučků či Slezských písní, odešel před první světovou válkou kvůli finančním problémům do USA. Žil a pracoval v Bostonu. Patřil k významným představitelům československého odboje v obou světových válkách. Od roku 1917 pracoval v pobočce Československé národní rady v New Yorku. Organizoval nábor českých a slovenských dobrovolníků do legií a vytvářel pro ně propagační plakáty. Za protektorátu spolupracoval na vydávání ilegálního časopisu V boj. Jeho umění nebylo současníky doceněno: nepochopené dílo z pozůstalosti šlo převážně do sběru. Pár obrazů, které se zachovaly, dosahuje dnes v aukčních síních ceny milionů korun.