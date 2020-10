Generál Lee. Před 150 lety zemřel člověk, který přestoupil k Jižanům a prohrál

Henry Lee III. zemřel, když bylo malému Robertovi pouhých 11 let. Životní úroveň rodiny, do které patřili ještě bratři Henry Lee IV. a Robert Henry Lee, se zhoršila natolik, že z vrcholů společenských příček následoval pád až na dno. Přesto se Robertova matka nevzdala a syna všemi možnostmi podporovala na studiích.

„Robertovo rozhodnutí nastoupit nakonec studia na prestižním West Pointu bylo do jisté míry snad i šťastné. Chtěl se zřejmě vydat ve šlépějích otce a dokázat si, že dovede být úspěšný,“ poznamenala k tomu pro Novinky historička Michaela Košťálová.

„Přesto dnes existují výklady, podle kterých prý R. E. Lee svého rozhodnutí vstoupit na vojenskou školu – a zřejmě i do celého vojenského života – zpětně litoval, přičemž těsně před smrtí měl samotné rozhodnutí absolvovat vojenskou školu označit za velkou chybu,“ dodala s odkazem na americkou historičku Elizabeth Brown Pryorovou, která se věnovala mj. i tomuto aspektu generálova života.

Absolvování West Pointu roku 1829 každopádně učinilo z Leeho profesionálního vojáka. Posléze nastoupil jako ženijní důstojník v georgijském Fort Pulaski a do řešení mu byly přidělovány první malé úkoly. Díky technickému nadání šlo zejména o využívání jeho osoby při plánování vojenských pevností či jiných zařízení.

Hutečka připomněl, že Leeho rodina nikdy otroky nevlastnila – na to byli moc chudí. Avšak vlastnila je právě rodina Custisových, tj. rodina jeho manželky, a on je po smrti tchána v roce 1857 zdědil spolu s rodinným sídlem v Arlingtonu (nyní ve Washingtonu, na pozemcích sídla je dnes Národní hřbitov).

„Pro Leeho, který byl sociální konzervativec, to bylo logické, protože Brown byl pro něj nebezpečný šílenec a narušitel řádu věcí – daných Prozřetelností,“ poukazuje Hutečka na vhodný konkrétní příklad vojevůdcova dobového uvažování.

Když se USA začaly v prosinci 1860 po zvolení Abrahama Lincolna rozpadat, pro Leeho to byla tragédie, protože v životě byl loajální dvěma věcem: rodině a vlasti. A teď si musel vybrat, protože jeho rodina byla pevně spojená s Virginií, takže když tento stát v reakci na první ozbrojený střet mezi federální vládou a vzbouřenými státy vystoupil z Unie (Sever), Lee 18. dubna 1861 rezignoval na hodnost i funkci (v té době u štábu armády ve Washingtonu) a dal se do služby Virginii, následně pak Konfederaci (Jihu), kam Virginie vstoupila.

Když nejprve vypukl válečný konflikt, označovaný jako válka Severu proti Jihu, hodlal Lee zůstat věrný armádě Unie, avšak podmínkou bylo právě setrvání státu Virginie na straně federální vlády. Ve velení vojsk Konfederace setrval až do známé bitvy u Appomattoxu, po níž podepsal 9. dubna 1865 kapitulaci.

Ono rozhodnutí z roku 1861 o „přestupu“ bylo pro většinu jeho okolí šokující, napsal Ivan Brož v publikaci Hvězdy proti hvězdám, Americká občanská válka 1861–1865. Podle Hutečky to bylo poměrně časté dilema, řešila je řada důstojníků a asi čtvrtina z nich udělala totéž. Většinou se přitom řídili stejnou logikou loajality k rodině – rodinné vazby byly v agrární společnosti Jihu silnější než na Severu, přičemž pro důstojníky, žijící jinak všude možně po USA, byly často jedinou jistotou. Na druhou stranu bylo několik desítek těch, kteří sociálnímu tlaku nepodlehli a zůstali věrní uniformě.

Pro většinu důstojníků to však byla doslova „Sofiina volba“, jelikož armáda byla a priori apolitická – na něco takového (volit si mezi půlkami země v občanské válce) nebyli připraveni a příčilo se jim to.

„Velitelem celé konfederační armády se stal až sotva půl roku před koncem války,“ upozornil Hutečka s tím, že to lidé mnohdy nevědí.

c) Lee nakonec válku prohrál i na svém válčišti (jeho armáda po třech letech skončila obležená v Richmondu); jakkoliv měl mezitím i řadu obranných úspěchů, nikdy se mu nepodařilo dosáhnout takového vítězství, aby Sever válku vzdal.

On sám tedy na konci války prohlásil, že prohrál jen kvůli „zdrcující převaze“ nepřítele, ale to je podle Hutečky pravda jen zčásti. „Jih si válku prohrál jinde, nicméně jeho agresivní strategie, jež vedla k těžkým ztrátám, nakonec porážku možná uspíšila – rozhodně tedy nebyla úspěšná,“ shrnul.

Po válce Lee odešel do ústraní, stal se rektorem Washington College v Lexingtonu (dnes Washington and Lee University) a zde také v ústraní pět let po válce, 12. října 1870, zemřel na mrtvici.