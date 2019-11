Na Národní se pískalo na Babiše, soc. dem. i Klause ml.

10:54 - Babiš v projevu v Národním muzeu poděkoval studentům, politikům, hercům, kteří v listopadu 1989 vyrazili do ulic. „Jak většina z vás ví, byl jsem členem KSČ a nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, tak jsem nebyl tak statečný a angažovaný jako Havel,” uvedl.

10:38 - Ve zjitřené atmosféře téměř bez reakce davu uctily památník na Národní špičky ODS. "Jsme přímými následovníky Občanského fóra, neseme v sobě hodnoty listopadu 1989 a uvědomujeme si to," řekl šéf strany Petr Fiala. Nepředpokládá, že Andrej Babiš sám odstoupí. „Jsem přesvědčen, že je třeba ho porazit ve volbách,“ dodal.

Šéf Senátu Jaroslav Kubera (ODS) poznamenal, že si díky převratu uskutečnil sny, o kterých se mu ani nesnilo, třeba že bude šéfem Senátu. "Jak říkal Jakeš, připadám si taky mezi nejvyššími ústavními činiteli jako kul v plotě, ale je dobré, že tam máme svoje želízko," řekl Kubera.

10:20 - Hlasitý potlesk naopak čekal Karla Schwarzenberga. Lidé skandovali: „Ať žije Karel!” Po něm dorazili zástupci ODS v čele s Petrem Fialou.

10:17 - Hlasitým skandováním „Hanba!” vypískali lidé předsedu hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, který také dorazil na Národní třídu. Jeden z členů jeho doprovodu se pustil do strkanice s demonstrantem. Z Národní Klause a jeho příznivce doprovázela policie.

„Já jsem tu byl 17. listopadu 1989 jako student. Když tu bude teď nějaký pouliční výbor kádrovat, kdo smí a nesmí položit květinu, tak mi to přijde nedemokratické a hnusné. Já bych tu na nikoho nepískal, je to každého věc,“ uvedl Klaus mladší.

10:09 - Potlesk čekal i finalistu prezidentské volby a senátora Jiřího Drahoše. Miroslava Němcová (ODS) si od demonstrantů vyslechla "Mirka na Hrad".

Při příchodu představitelů TOP 09 lidé skandovali na předsedu poslaneckého klubu strany Miroslava Kalouska "Ať žije Míra!".

„Miloš Zeman a Andrej Babiš se snaží systematicky a plíživě demontovat svobody a demokracie této země. Lidé to cítí, a proto možná reagují i tím, že vypískají věnec Miloše Zemana a vypískají Andreje Babiše,“ uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

10:00 - Do Národního muzea dorazili i předsedové zemí V4, slovenský premiér Peter Pellegrini, polský předseda Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán.

9:54 - Rakušan zároveň dodal, že je podle něj špatně, když prezident v tento den mlčí. „Prezident sám o sobě tvrdí, že údajně na Národní třídě byl, ale 30 let po sametové revoluci se veřejně nevyjádří a jakoby zpochybňuje slova mladé generace. Prezident by měl mít povinnost v tento den promluvit,” řekl Rakušan.

9:51 - K památníku na Národní třídě přišli zástupci hnutí STAN v čele s předsedou Vítem Rakušanem. „My žijeme 30 let v takové atmosféře, které si generace před námi nedokázaly ani představit. Děkujeme všem statečným, co nám to vybojovali a všem, co jsou tady,“ řekl.

9:42 - U památníku starší muž nevybíravě nadává na vládu i prezidenta: „Lidi nepotřebují peníze, ale slušné bydlení, léky... Manželka mi doma umírá a já nemám ani na pohřeb. Stydím se, že musím takto sprostě nadávat. Děkuji, že jste si mě vyslechli.” Pár lidí mu uznale zatleskalo.

Někteří demonstrující u památníku na Národní třídě si přinesli také cedule a koláže.

9:34 - Lidé pokládají svíčky i u výklenku, kde původní památník na Národní třídě sídlil.

9:20 - Na oslavy 17. listopadu se připravila i policie. Kvůli akci v Národním muzeu je plánováno omezení dopravy až do večerních hodin.

9:12 - Květinu přišel na Národní třídu položit i předseda lidovců Marek Výborný. „Ta propojka se studenty i v roce 1939 je myslím klíčový okamžik,” řekl.

Marek Výborný k 17. listopadu 1989 Video: Novinky

„Zároveň kdyby nebylo Václava Havla, tak bychom nebyli tam, kde dnes jsme,“ dodal Výborný. Demokracie je podle něj ohrožena neustále a je třeba to připomínat i demonstracemi.

9:09 - K památníku na Národní třídě dorazil americký velvyslanec Stephen B. King. „Přišel jsem pomoct oslavit svátek 30 let vaší svobody, demokracie a vlády práva. Byli jsme tu včera, jsme tu dnes a budeme tu zítra,” uvedl. Lidé v jeho přítomnosti skandovali: „Děkujeme!”

9:05 - Předsedové (zleva) KDU-ČSL Marek Výborný, ODS Petr Fiala, STAN Vít Rakušan a TOP 09 Jiří Pospíšil společně položili 17. listopadu 2019 v Praze u příležitosti 30. výročí sametové revoluce květiny k hrobu Václava Havla, aby uctili jeho památku.

9:01 - Probíhá vzpomínková akce u Hlávkovy koleje týkající se událostí z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala. Promluvil například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Slavnostní program začal tradičně u Hlávkovy koleje.

“Zároveň panuje názor, že naše společnost je rozdělená, můžeme i říci rozdělena svobodou. Pojďme se více soustředit na to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje,” uvedl rektor Tomáš Zima.

9:00 - Na Národní třídu přišel položit květinu i Pavel Telička, který byl za ANO v roce 2014 zvolen europoslancem. V roce 2019 si založil nové hnutí HLAS. „Vnímám ho jako člověka společně zodpovědného s hlavou státu za současnou situaci v této zemi, kterou vnímám jako značně problematickou,“ vyjádřil se k Babišovi.

Protesty u památníku na Národní třídě mu však nepřijdou vhodné. „Rozhodně chápu 250 tisíc na Letné,” dodal.

8:50 - Premiér Andrej Babiš dorazil do Národního muzea, kde dopoledne přednese projev k výročí sametové revoluce. Dorazili i místopředsedové vlády a ministři Alena Schillerová a Karel Havlíček.

8:27 - Ohlušující pískot si naopak vyslechl u památníku hradní úředník pro administrativu Jan Novák. Po složení pocty rychle odešel, otázkám novinářů se vyhnul.

8:24 - Na Národní třídu nedlouho po delegaci ČSSD dorazil místopředseda senátu Milan Štěch (ČSSD). Zmínil, že si musíme vážit svobody a demokracie. Vyjádřil se i k demonstrantům: „Bojovali jsme za to, aby byla svobodu projevu. Myslím, že lidé mají právo vyjadřovat své názory a pokud se nepoužívá násilí, tak to podporuji,” řekl Štěch.

8:10 - Za potlesku demonstrujících položili květiny zástupci koalice na pražském magistrátu, primátor Zdeněk Hřib za Piráty a Jan Čižinský a Hana Třeštíková za Praha sobě. „Je načase se ohlédnout a říct si, co se povedlo, co by se dalo udělat lépe,” zmínil Hřib a připomenul protesty, které probíhají v Hongkongu.

Hřib se vyjádřil i k vypovězené smlouvě s Pekingem: „V Praze se nechceme zabývat otázkou interpretace jedné Číny. Chceme stavět okruhy, chceme stavět metro D, řešit dostupnou politiku bydlení, a proto nemáme čas na zahraniční politiku, kterou má vést ministerstvo zahraničí.“

Primátor Zdeněk Hřib Video: Novinky

8:06 - K památníku na Národní třídě dorazili vládní ministři za ČSSD v čele s předsedou a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Demonstranti skandovali: „Hanba!”, „Paktujete se s mafií”, či „Ocásek, spolupracovník StB.”

Předseda ČSSD Jan Hamáček na Národní třídě Video: Novinky

„Jsou to známé tváře, které na podobné akce chodí,” řekl k demonstrujícím Hamáček.

7:52 - Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl na otázku Novinek, že demonstrantům rozumí: „Některým věcem rozumím, je to součást demokratické debaty, která nám byla právě umožněna sametovou revolucí. Já bych také viděl raději někoho jiného, kdo by podporoval tuto vládu, než jsou to komunisté.” Ministři za ČSSD uctí památku na Národní třídě společně.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček na Národní třídě Video: Novinky

7:45 - Prostor kolem Národní třídy už od rána hlídají policisté. Po celý den až do deseti hodin do večera bude zcela omezen provoz v ulici Národní.

7:30 - Premiér Andrej Babiš opustil i s ministry ANO Národní třídu.

Andrej Babiš na Národní třídě v Praze Video: Novinky

7:25 – „Babiš nekrade, Babiš nemůže nikoho zkorumpovat,“ prohlásil Babiš. Doplnil, že sobotní demonstraci na Letné nerozumí. „Chtějí po mně, abych dal Agrofert pryč, ale to já jsem udělal. Mě už ani nepustí na valnou hromadu Agrofertu, já Agrofert nemám,“ zdůraznil premiér.

7:20 - Demonstranti střídavě skandovali: „Hanba, StB!“ Premiér, který měl na sobě kravatu v barvách trikolóry, se ale nenechal jejich kritikou vykolejit, na demonstranty vůbec nereagoval.

7:18 - Na Národní třídě jsou již také demonstranti. „Kam to neseš, srabe,“ pokřikoval na premiéra nesoucího věnec jeden z demonstrantů. Ostatní měli píšťalky a na premiéra uctívajícího památku sametové revoluce pískali.

7:13 - „Sametová revoluce pro mě znamená svobodu. Svobodu projevu i voleb,“ řekl pro Novinky Andrej Babiš. Kritiku demonstrantů si nepřipouští. „Já mám čisté svědomí a v práci budu pokračovat, pokud budu mít podporu ve volbách,“ doplnil.

7:12 - U památníku obětí dopravních nehod na nultém kilometru dálnice D1 v Praze Chodově v neděli lidé uctí památku těch, kteří zemřeli na silnicích, a připomene dlouhodobé dopady havárií. Pietní akt pořádá České sdružení obětí dopravních nehod a zahájí symbolický vzpomínkový řetězec, který bude v následujících víkendech pokračovat v kostelech v Plzni a v Moravské Chrastové na Svitavsku a v dálniční kapli na dálnici D5 nedaleko Šlovic u Plzně. ČR se tak připojí ke Světovému dni dopravních nehod.

6:54 - Babiš slíbil už v sobotu odpoledne, že na neděli chystá překvapení. Reagoval tak na sobotní demonstraci na Letné, kterou svolal spolek Milion chvilek.

Na akci se sešlo podle organizátorů 250 až 300 tisíc demonstrantů, policejní odhady hovoří o 250 tisících protestujících. Spolek Milion chvilek dal premiérovi ultimátum do 31. prosince, aby odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zbavil se Agrofertu, nebo aby odstoupil. V opačném případě svolá spolek další demonstrace, během kterých prý budou „daleko kreativnější“.

A jaké překvapení tedy premiér chystá? „Prezident jmenuje Mináře předsedou vlády,“ zavtipkoval premiér na adresu předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Slibované nedělní překvapení však zatím prozradit nechtěl.

6:49 - Přestože premiér dorazil tak časně ráno, nevyhnul se svým příznivcům. Lidé se s ním chtěli fotit. Babiše doprovodili ministři za ANO, ministr průmyslu Karel Havlíček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ministryně financí Alena Schillerová i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ostatní ministři za ANO jsou v zahraničí.

6:47 - Na Národní třídu vyrazil v neděli také český premiér Andrej Babiš.

6:46 - Už od sobotního večera se na pražské Národní třídě hromadí svíčky od lidí, kteří se tak snaží uctít památku 30. výročí od sametové revoluce.

6:44 - Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska si dnes připomenou 30. výročí takzvané sametové revoluce také na Slovensku, kam přijedou z Prahy, kde se zúčastní vzpomínkové akce na události z listopadu 1989. V zemi pod Tatrami jsou naplánována také shromáždění opozice a občanské iniciativy Za slušné Slovensko, která stála za loňskými mohutnými protivládními demonstracemi.

6:35 - Potlačení demonstrace na Národní třídě před 30 lety připomene krátce po 17:00 po celé zemi také zvonění zvonů. K akci se přidala většina rozhlasových stanic tím, že ve stejný čas pustí píseň Modlitba pro Martu.

6:30 - I letos 17. listopad v Praze doprovodí satirický průvod masek Sametové posvícení, připomene ho jako Mezinárodní den studentstva.

Protesty vyústily v pád režimu

Je to přesně třicet let od střetu studentů s příslušníky Veřejné bezpečnosti v Praze na Národní třídě, kdy odstartovala sametová revoluce. Až do konce roku 1989 pokračovaly protesty Čechů a Slováků proti komunistickému režimu, které nakonec vyústily až k pádu režimu.

Události konce jedenačtyřicetileté nadvlády komunismu si během víkendu Češi připomínají po celé zemi. Vzpomínají jak na tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala, tak i na počátky sametové revoluce 1989.

V Praze se pak od rána konají například pietní akce před Hlávkovou kolejí, diskuze, přednášky a prezentace v rámci akce Korzo Národní, Pietní akt na Albertově a následný průvod na Národní třídu nebo setkání politických představitelů se zahraničními hosty v Národním muzeu.

Již v sobotu se konala na Letné demonstrace Milion chvilek pro demokracii, kde se sešlo až na 300 tisíc lidí. I oni si společně připomněli výročí 30 let od listopadu 1989.