Studenti na Albertově vypískali rektora Zimu. Ten jim poděkoval

„Před třiceti lety se zde sešli studenti a občané Prahy, aby se po složitých jednáních mohli účastnit povolené demonstrace. Mladí lidé z různých skupin společně jednali, aby se zde sešlo co nejvíce lidí, aby poukázali na to, co se jim nelíbí v tehdejší zemi,” prohlásil v projevu k uctění památky listopadu 1989 rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima na pražském Albertově.