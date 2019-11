Nebyl jsem statečný jako Havel, řekl v projevu plném díků Babiš

Andrej Babiš ve svém projevu děkoval všem těm, kteří v listopadu 1989 vyrazili do ulic. Připomněl i historické souvislosti a brutální potlačení demonstrací na Národní třídě v listopadu 1989. „To, co trvalo v Polsku 10 let a v Maďarsku 10 měsíců, tak V ČSR trvalo jen 10 dnů,“ řekl premiér Babiš.