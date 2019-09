Většina českých dětí už odmala hospodaří s vlastními penězi

Jedním z jejích základních principů je znalost zacházení s penězi, resp. to, jak správně nakládat s příjmy a hlavně mít pod kontrolou výdaje. A právě kapesné od rodičů je prostředkem, který děti může naučit, jak s penězi zacházet.

Rodiče si toho jsou vědomi, čtyři pětiny z nich tak svým dětem prakticky od doby, kdy nastoupily do první třídy, nějakou tou korunou pravidelně přilepšují. A nejedná se přitom o malé částky.

Nejmenší školáci do 10 let dostávají od rodičů v průměru 127 korun měsíčně, děti mezi jedenáctým až patnáctým rokem pak v průměru 343 korun měsíčně. Starší školáci i začínající studenti starší 15 let pak každý měsíc mohou počítat s kapesným v průměrné výši 842 korun.