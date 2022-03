Válka na Ukrajině krátí lidem i úspory na stáří

„Do penze mám ještě daleko, tak snad se to po čase vyrovná,“ věří Pavel, který si na penzi spoří už pět let. To potvrzuje i nedávný vývoj. Ještě minulý týden byl propad 5,5 procenta, respektive 9,9 procenta.

„Aktuální situace na zahraniční politické scéně světové trhy pochopitelně negativně ovlivňuje a to se dotýká i investic prostředků ve vyvážených a dynamických fondech. Proto lze očekávat, že výsledky za první a druhý kvartál nebudou dobré. My z hlediska spoření na penzi na fakt, že výdělečné roky střídají i takovéto propady, účastníky upozorňujeme,“ řekl prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.

Čtenáři Práva se ptají, jestli by si nyní neměli peníze převést do konzervativnějších fondů. „Vzhledem k dlouhodobosti produktu, a tedy k tomu, jak se s propady umí vyrovnávat a překonávat je, bych nyní rychlou změnu strategie nedoporučoval,“ uvedl Poklop. Změna strategie je na účastníkovi, ale jen jednou ročně je zdarma.

Transformované fondy, tedy klasické penzijní připojištění, svým zhodnocením za inflací výrazně zaostávají dlouhodobě, a to kvůli vysoce konzervativním strategiím. Na rozdíl od nových fondů totiž ručí ze zákona za to, že se úspory nesníží. Do transformovaných fondů už devět let není možné vstoupit.