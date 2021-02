U hypoték se teď vyplatí delší fixace úrokové sazby

Samy banky potvrzují, že mezi klienty je zájem především o fixace úrokových sazeb na pět, ale i více let. Příklon klientů k délce fixace na sedm, osm ale i deset let sledují například v Air Bank, Creditas, České spořitelně či třeba Komerční bance.

Také průzkum Creditas potvrdil, že dlouhodobé fixace sazeb mají u klientů zelenou. Třetina lidí by dokonce zvolila fixaci na deset i více let. „„V souhrnu by tak po fixaci nad sedm let sáhl každý druhý (47 procent lidí). Zajímavostí je, že nejdelší fixace by volili nejčastěji lidé s vyššími příjmy domácnosti, a to nad 60 tisíc čistého měsíčně," doplnila Lucie Brunclíková z Creditas.